В Кремле рассказали об отпуске президента

"Исходя из рабочего графика президента, который у меня есть до сентября, особо ничего в нем отпускного нет", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . "Пока в графике (отпуск - прим. "РГ") не прослеживается, график достаточно интенсивный", - заключил он.

На вопрос, когда он сам пойдет в отпуск, Песков сказал: "Надеюсь, в августе". Что же до места, которое выбрал пресс-секретарь главы государства для отдыха, то этот вопрос - "в процессе решения".