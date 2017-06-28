Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев несколько дней назад попал больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает Life

По данным издания, 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев находится в одной из московских клиник. Что именно стало причиной его госпитализации, не уточняется.

Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.