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Мара Багдасарян обратилась к президенту
Как сообщил адвокат скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, он со своей подзащитной пришел в приемную президента Российской Федерации.
Ранее адвокат Давид Кемулария объяснил, почему "мажорку" снова вызвали в суд. По его словам, новые претензии к девушке связаны с тем, что она не явилась на обязательные работы.
Заседание по делу об уклонении от обязательных работ против мажорки Мары Багдасарян началось еще 26 июня, однако в процессе изучения материалов суд вернул их приставам для устранения недостатков.
История Мары Багдасарян вызвала общественный резонанс после громкого скандала по делу о гонках на "Гелендвагене" сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова.
Тогда девушка находилась в машине на пассажирском кресле. Впоследствии выяснилось,что полихачить Мара Багдасарян любит и находясь на водительском месте. За "мажоркой" числились сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения После этого ей были назначены обязательные работы.
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