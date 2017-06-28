Мара Багдасарян обратилась к президенту

Как сообщил адвокат скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян , он со своей подзащитной пришел в приемную президента Российской Федерации.

Ранее адвокат Давид Кемулария объяснил, почему "мажорку" снова вызвали в суд. По его словам, новые претензии к девушке связаны с тем, что она не явилась на обязательные работы.

Заседание по делу об уклонении от обязательных работ против мажорки Мары Багдасарян началось еще 26 июня, однако в процессе изучения материалов суд вернул их приставам для устранения недостатков.

История Мары Багдасарян вызвала общественный резонанс после громкого скандала по делу о гонках на "Гелендвагене" сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова

Тогда девушка находилась в машине на пассажирском кресле. Впоследствии выяснилось,что полихачить Мара Багдасарян любит и находясь на водительском месте. За "мажоркой" числились сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения После этого ей были назначены обязательные работы.