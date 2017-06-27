Парубий назвал сроки вторжения России на Украину

«Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно опасному Nord Stream - 2. Это не преувеличение. Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории ГТС, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», - сказал Парубий.

Он также отметил, что средства, которые Москва заработает в результате запуска газопровода, Россия направит на финансирование своих военных операций в Сирии и на Украине.