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Парубий назвал сроки вторжения России на Украину

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины сразу после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
«Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор современному российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно опасному Nord Stream - 2. Это не преувеличение. Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории ГТС, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», - сказал Парубий.
Он также отметил, что средства, которые Москва заработает в результате запуска газопровода, Россия направит на финансирование своих военных операций в Сирии и на Украине.
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