В Сирии в освобожденных от террористов районах Ракки были обнаружены новые «документы» боевиков для пропуска на небеса. Они выглядят как маленькие книжки, которые похожи на зеленые паспорта. Об этом сообщает Daily Mail.

На обложке на арабском и английском языках отпечатана золотая надпись: «Нет бога, кроме Алаха, Мухаммад – божий посланник».

Внизу также указано, что документ является «паспортом в рай».

Лидеры запрещенной в России террористической организации раздали такие документы своим боевикам, чтобы мотивировать их на совершение терактов. Члены группировки считают, что, защищая « ИГ », они будут вознаграждены в раю.

Отмечается, что книжки были отпечатаны профессионально. Внутри нет никаких личных данных о владельце «паспорта», на его страницах содержатся Священные Писания из Корана на английском и арабском языках.

Данные документы были обнаружены бойцами Отрядов народной самообороны Сирии.