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"Этуш в реанимации": стали известны подробности о госпитализации актера
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал "Интерфаксу" подробности о госпитализации актера.
По словам Крока, Этуш упал с лестницы в поликлинике. Жена актера не смогла удержать его.
Директор театра также добавил, что ближайший спектакль с участием Этуша отменен.
Ранее стало известно, что 95-летний артист оступился и упал в стоматологической клинике. После этого Этушу вызвали бригаду скорой помощи. Медики предполагают, что в результате падения актер получил перелом шейного отдела позвоночника.
Владимир Этуш, актер Театра имени Вахтангова, наиболее известен по своим ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».
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