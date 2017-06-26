"Этуш в реанимации": стали известны подробности о госпитализации актера

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал "Интерфаксу" подробности о госпитализации актера.

По словам Крока, Этуш упал с лестницы в поликлинике. Жена актера не смогла удержать его.

Директор театра также добавил, что ближайший спектакль с участием Этуша отменен.

Ранее стало известно, что 95-летний артист оступился и упал в стоматологической клинике. После этого Этушу вызвали бригаду скорой помощи. Медики предполагают, что в результате падения актер получил перелом шейного отдела позвоночника.

Владимир Этуш, актер Театра имени Вахтангова, наиболее известен по своим ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».