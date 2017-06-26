Российская певица разбилась в страшной аварии

Певица Саша Project стала жертвой серьезного ДТП. Девушка едва осталась жива, отделавшись лишь ушибами.

Саша Project попала в страшную автомобильную катастрофу после того, как выступила на одном из мероприятий, куда ее пригласили исполнить несколько песен. По пути домой в автомобиль, в котором находилась Саша, врезалась "Газель". Из-за того, что транспортное средство было сильно повреждено, произошло возгорание.

К счастью, Саша не только осталась жива, но и получила лишь ушибы. О страшной аварии певица рассказала на своей официальной страничке в популярной социальной сети Instagram. "Вчера был мой третий "День Рождения" !!!! Я наверное "родилась в рубашке " !!!!!!!! Слава богу я ЖИВА !!! Руки , ноги целы , остальное заживет !!!! Но страх который я испытала наверное будет преследовать меня ещё долго !!!!! Я не знаю как все это произошло , какие-то секунды и меня почему-то несут на руках , голова кружится , голоса , крики !!!!!! Когда я пришла в себя и увидела машину в которой я ехала , я заплакала !!!! Заплакала не от страха , он пришёл потом , заплакала потому что поняла как мне повезло , повезло остаётся в живых !!!!!" – написала исполнительница в сопровождении к видеозаписи, на которой запечатлела искореженную дорогую иномарку.

Напомним, в последнее время Саша Project известна не столько своими песнями, сколько скандальными разбирательствами из-за своей испорченной пластикой внешности. Все началось с того, что певица обратилась к врачу из-за проблем с дыханием. Однако медик почему-то сделал артистке пластику носа. В итоге одна неудачная операция обернулась трагедией на всю жизнь. Певице пришлось снова и снова ложиться под нож, чтобы исправить роковую ошибку врача, сделавшего самую первую операцию.