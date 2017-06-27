В Москве построят два новых вокзала

«Мы построим два вокзала: один на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй – на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия. На этих линиях будут дополнительные станции. Кроме того, у вокзалов построим транспортно-пересадочные узлы. Проект рассчитан на оптимизацию потоков жителей, которые едут в центр города», - сказал Жидкин.

Однако на данный момент, по его словам, трудно сказать, какой пассажиропоток смогут принять новые вокзалы.

Также сейчас еще не определена дата начала строительства. Жидкин отметил, что пока только ведутся работы по подготовке концепции. При этом бюджет на проект также еще не был выделен.