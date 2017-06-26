9-летняя дочь Панина о странном поведении и алкоголе

Дочь Алексея Панина, девятилетняя Нюся, дала короткое интервью. Девочка призналась, что ей хорошо с отцом, а по матери, бывшей модели Юлии Юдинцевой, она не скучает.

Как утверждает сам Алексей Панин, 12 октября его дочке Нюсе (полное имя Анна Панина) исполнится десять лет, и тогда по закону она сама сможет решить, с кем из родителей ей остаться жить. У самой девочки нет никаких сомнений.

В беседе с журналистами Нюся высказалась совершенно определенно, припомнив сомнительные действия своей матери, экс-модели Юлии Юдинцевой. "Мне говорят – беги! А куда бежать? К маме, которая странно себя ведет и постоянно пьет. Я не скучаю по ней и не хочу общаться, потому что она меня не понимает. Когда последний раз виделись, она так сжимала меня... Было некомфортно. Мне хорошо жить с папой!" – цитирует Анну Панину Starhit.

Между тем, несмотря на решение суда Владимирской области, где зарегистрирован Алексей Панин, о том, что дочь будет жить с ним, Юлия Юдинцева подала апелляцию. Сейчас документы находятся на стадии рассмотрения. По словам адвоката Юдинцевой, у нее есть все условия для содержания дочери: своя квартира в Санкт-Петербурге, стабильный доход – она работает в Фонде сохранения памятников архитектуры.

Как утверждает издание, Нюся живет у бабушки в деревне Даниловка Владимирской области, а учится в школе в соседнем городе Судогда. "Ее воспитанием занимается мать Панина. А папа приезжает из Москвы и рассказывает о своих подвигах. Однажды он с пьяными дружками бросил Аню в речку прямо в одежде, а потом предложил ей погулять по Москве голой, как делает сам. Эта история была записана со слов свидетеля на диктофон", – рассказала Юдинцева.

Юлия уверена, что девочке нужна реабилитация. "В 2014 году мы с Аней уже посещали психолога в Санкт-Петербурге. Обеим шли на пользу эти консультации. Ей и сейчас нужна помощь специалиста. Я хочу не только забрать Аню из этой ужасной среды, но и лишить Панина родительских прав", – заявила женщина.