Эрдоган упал в обморок во время молитвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети. Об этом сообщает CNN Turk

Ему стало плохо в мечети Мимара Синана, где проходила молитва в честь мусульманского праздника Ураза-байрам (праздник разговения) по случаю завершения месяца Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста).

Президента подхватили люди, находившиеся рядом. По данным очевидцев, медики прошли к Эрдогану в VIP-зону с носилками и оказали помощь прямо на месте. Он довольно быстро пришел в себя и не стал отменять намеченные на сегодня мероприятия. Врачи заявили, что ухудшение состояния Эрдогана связано с резким скачком уровня сахара в крови. Сам турецкий президент, пообщавшись с журналистами, таким же образом объяснил произошедшее с ним.

«Сегодня у меня произошел резкий дисбаланс сахара в крови. Однако врачи за короткое время привели меня в чувство, и сейчас со мной все хорошо, — сказал он. Турецкому президенту 63 года.