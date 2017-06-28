Британия ответит на кибератаки ракетным ударом

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Лондон готов нанести ракетный удар с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, атака на государственные учреждения Великобритании «может побудить страну к ответу из любой среды».

Министр отметил, что ранее хакерской атаке подверглись информационные системы британского парламента . По его словам, киберпреступники пытались взломать все учетные записи парламентских пользователей и получить доступ к их электронной почте. Фэллон отметил, что у Лондона «нет доказательств того, кто именно стоял за этой атакой».

Накануне, 27 июня, атакам вируса-шифровальщика Petya подверглись компьютерные сети украинских компаний и банков, вирус также затронул персональные компьютеры сотрудников правительства. Хакеры напали и на компании из других стран – США, Великобритании, Италии, Израиля, Польши, Франции, Индии, Китая и России. Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку он требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.