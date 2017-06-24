Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Поездка в Крым российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным спровоцировала реакцию Украины. В связи с этим Киев направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста, сообщает в субботу пресс-служба украинского МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым», — говорится в заявлении МИД Украины.

В субботу российский лидер посетил детский лагерь «Артек» в Крыму. Здесь он пообщался с артековцами и ознакомился с результатами реконструкции лагеря.

Нотами протеста Украина реагирует на каждое посещение Путиным полуострова. В октябре глава российского государства приезжал в Крым на форум Общероссийского народного фронта (ОНФ).