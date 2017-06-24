«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 25 июня из‑за грозы и ветра

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье на 25 июня из-за непогоды, ожидается ветер и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.

Как отмечается в материале, «желтый» уровень опасности также объявили в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

На сайте уточняется, что 25 июня в Москве ожидается до 20 градусов тепла, переменная облачность; ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Порывы ветра при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.

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