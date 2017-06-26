В борьбе за наследство Баталова появились посторонние

Наследством, оставшимся после смерти народного артиста СССР Алексея Баталова, заинтересовались «посторонние люди». Как сообщает «Собеседник» , они начали «втираться в доверие» к родственникам актера.

Издание побеседовало с другом артиста, присутствовавшим на его похоронах. Этот человек рассказал, что «ограждал» Баталова от «назойливых поклонниц». «Он любил внимание, но иногда просто времени не хватало с каждой пообщаться. Я знал, что у него есть небольшие проблемы с памятью, поэтому специально громко здоровался по имени-отчеству, если кто-то знакомый шел нам навстречу, чтобы Алексей Владимирович услышал», - рассказал друг актера.

По словам мужчины, Баталов переживал из-за того, что «в свое время ему снимать не давали», а также беспокоился о будущем дочери, которая «родилась с ДЦП».

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Сообщалось, что актер умер во сне. СМИ писали, что Баталов не покидал больницу в течение пяти месяцев, с тех пор как перенес операцию на ноге после перелома шейки бедра.

Позже стало известно, что Баталов оставил все наследство 49-летней младшей дочери. По данным СМИ, женщина получит квартиру в знаменитом «Доме на набережной» и загородный дом в дачном поселении в ДСК «Мичуринец» рядом с писательским поселком Переделкино. При этом «Собеседник» сообщает со ссылкой на источник, близкий к семье артиста, что «тучи раздора уже сгустились над имуществом покойного артиста».