Рособрнадзор не нашел нарушений в сдаче ЕГЭ дочерью Маликова

Рособрнадзор проверил пункт проведения ЕГЭ, где сдавала экзамены дочь российского певца Дмитрий Маликова Стефания, результаты проверок не выявили нарушений ни у нее, ни у одноклассников девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что дочь популярного российского певца Дмитрия Маликова, Стефанию пользователи соцсетей обвинили в "покупке" результатов ЕГЭ. Выпускница сообщила, что набрала 91 балл как по математике, так и по русскому языку.

"Рособрнадзор пересмотрел видеозаписи и не обнаружил нарушений в пункте, где единый государственный экзамен сдавала Стефания Маликова и ее одноклассники. Все выпускники сдавали ЕГЭ в соответствии с процедурой и получили заслуженные оценки", — говорится в сообщении.

Рособрнадзор также пожелал успехов при поступлении в вузы, которые выбрали для себя выпускники российских школ.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом. Последние экзамены основного периода в этом году прошли в понедельник. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.