Украинский залог за «Евровидение» в 15 млн евро мог быть заморожен из-за судебных претензий Euronews. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее Киев положил в швейцарский банк 15 миллионов евро в качестве гарантии проведения "Евровидения-2017". Сейчас этот счет заморожен. Поводом стал иск европейского телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В 2014 году украинская телекомпания прекратила сотрудничество с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке. После этого европейский телеканал потребовал неустойку в размере 10,59 млн евро. Все суды украинцы проиграли.

22 июня стало известно, что швейцарские приставы заблокировали 15 миллионов евро, выделенных Украиной в качестве гарантии проведения "Евровидения". Никаких объяснений не последовало. Ряд СМИ посчитал, что решение связано с плохой организацией фестиваля и нарушением прав российской певицы Юлии Самойловой — ее не допустили на конкурс по решению спецслужб Украины.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что блокировка счета с 15 млн евро не связана с "Евровидением".

«Процедура наложения ареста инициирована не Европейским вещательным союзом, а третьей стороной, которую мы пытаемся установить», - заявили украинцы.

Руководители Euronews обещали выступить с заявлением позднее.