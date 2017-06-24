Стали известны сроки первого полета «Премьера»

В России разработали новейший самолет-радар А-100 «Премьер». Первый его полет состоится в декабре 2017 года, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на заместителя министра обороны Юрия Борисова.

А-100 – это летающий радар и воздушный командный пункт. Его радиолокационная система может сопровождать больше 300 целей и помогать держать оборону сразу 12 самолетам. По словам замминистра, технические характеристики нового воздушного судна-локатора превосходят характеристики предшественника.

«У него значительно лучше технические характеристики по дальности обнаружения, по количеству одновременно сопровождающих целей. Плюс, у него есть опция по отношению к А-50 - это работа по земле», - заявил Юрий Борисов.

Разрабатывают самолет-радар Таганрогский авиационный научно-технический комплекс и концерн «Вега». Уже построена летающая лаборатория А-100 ЛЛ. Планируется, что серийное производство начнется в первом квартале 2019 года.