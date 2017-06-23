Ким Дотком сравнил фотографии Путина и Обамы под дождём

pic.twitter.com/nJ1ffaJ9s1 — Kim Dotcom (@KimDotcom) 22 июня 2017 г. В своём Twitter он опубликовал снимок, на котором Владимир Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата под проливным дождём без зонта. Рядом расположена фотография Барака Обамы, над которым держат зонт.

Накануне в День памяти и скорби Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Несмотря на сильный ливень, глава государства отказался от зонта и стоял с непокрытой головой.