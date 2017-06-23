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Ким Дотком сравнил фотографии Путина и Обамы под дождём

Основатель интернет-сервиса Megaupload и защитник свободного интернета Ким Дотком сравнил фотографии президента России Владимира Путина и бывшего главы Белого дома Барака Обамы под дождём.
В своём Twitter он опубликовал снимок, на котором Владимир Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата под проливным дождём без зонта. Рядом расположена фотография Барака Обамы, над которым держат зонт.
Накануне в День памяти и скорби Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Несмотря на сильный ливень, глава государства отказался от зонта и стоял с непокрытой головой.
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