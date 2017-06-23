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Учитель погиб во время секса на заднем сиденье автомобиля
39-летний учитель английского языка из Ирландии Джон Мэлоун, проживающий в Таиланде, погиб в ДТП во время секса на заднем сидении автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.
Авария произошла ночь на среду, 21 июня, около 01:00 в таиландском городе Чианграй.
Сообщается, что, когда ирландец был на заднем сидении с местной женщиной, в них врезался второй автомобиль марки Suzuki.
Согласно предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и превысил скоростные ограничения, которые были допустимы на данном участке дороги.
Ирландец скончался на месте от полученных травм. Его спутница и водитель второго автомобиля были госпитализированы спасателями с травмами.
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