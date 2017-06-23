Учитель погиб во время секса на заднем сиденье автомобиля

39-летний учитель английского языка из Ирландии Джон Мэлоун , проживающий в Таиланде, погиб в ДТП во время секса на заднем сидении автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

Авария произошла ночь на среду, 21 июня, около 01:00 в таиландском городе Чианграй.

Сообщается, что, когда ирландец был на заднем сидении с местной женщиной, в них врезался второй автомобиль марки Suzuki.

Согласно предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства и превысил скоростные ограничения, которые были допустимы на данном участке дороги.

Ирландец скончался на месте от полученных травм. Его спутница и водитель второго автомобиля были госпитализированы спасателями с травмами.