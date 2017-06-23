Видео медсестры, унижавшей двухлетнего ребенка, дошло до прокуратуры

Медсестрой с Сахалина, унижавшей маленького ребенка, заинтересовалась прокуратура . Ведомство начало проверку.

Двухлетний Герман попал в Макаровскую районную больницу после того, как его забрали из неблагополучной семьи. Сейчас решается вопрос о лишении его матери родительских прав.

Ранее в сети появилось видео, на котором медсестра, не скупясь на оскорбления, в том числе нецензурные, отчитывает малыша:

«Вот такое чудо у нас косоглазое, вонючее, без конца орет. Смотри, какой красавец, как бандит с большой дороги! Чего мордень свою опустил? Ну чего, ори, ори давай, я тебя поснимаю, как ты орешь, ори».

Медсестра, оскорблявшая ребенка, уже уволилась. Подробности истории рассказала корреспондент сахалинского информагентства Sakh.com Наталья Голубкова:

Наталья Голубкова корреспондент информагентства Sakh.com «Видео распространилось по Макаровскому району, пошло уже по группам в WhatsApp, все стали узнавать голос этой женщины. Поскольку городок очень маленький, все поняли, что это произошло у них. Мы стали проверять информацию, обратились в эту больницу, и главный врач подтвердила, что медсестра принесла заявление на увольнение еще до того, как главный врач увидела видео. Ей подписали увольнение, и она ушла из больницы. Ребенок действительно был изъят из неблагополучной семьи, и перед отправлением в социальное учреждение, то есть в детдом, он некоторое время находился в больнице. Со слов главврача, мама, которая увидела это видео еще раньше, чем сама главврач, обратилась с заявлением в полицию. Главврач, как мне показалось, не слишком шокирована произошедшим, она была спокойна, но в то же время говорила, что для нее это большая неожиданность — она знала свою подчиненную с совсем другой стороны и не могла предположить, что человек может так поступить. Говорила, что медсестра работает в больнице давно и всегда была очень ответственной, никогда такого себе не позволяла, но опять же мы не можем проверить эту информацию, мы ориентируемся на слова главврача. В обсуждении под новостью люди пишут, что, возможно, главврач ее покрывала и наверняка ей было известно, потому что коллектив очень маленький, районная больница небольшая, все хорошо друг друга знают».

Двухлетний Герман остался в том же стационаре.