Трамп хочет встретиться с Путиным вопреки советам

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство ряда представителей его администрации, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на американских чиновников. По словам источников, в администрации Трампа существуют глубокие разногласия по поводу того, какой подход к Москве следует выбрать в разгар проходящего в США расследования «о связях с Россией». При этом источники считают, что возможная встреча Путина и Трампа усугубляет эти разногласия.

Однако Трамп настаивают на двусторонней встрече с Путиным с соблюдением всех формальностей, несмотря на призывы к сдержанности со стороны чиновников США, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе администрация США не исключила, что президенты России и США могут встретиться «на полях» предстоящего саммита G20 в немецком Гамбурге.

В начале июня в Кремле также сообщали, что Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге на саммите стран «Большой двадцатки».