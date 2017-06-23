Российский флот атаковал объекты ИГ

В операции приняли участие два российских корабля - «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» - и подлодка «Краснодар».

военном ведомстве уточнили, что подлодка выполнила пуски ракет из подводного положения. В результате ударов были уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания ракеты сдетонировал арсенал.

В Минобороны подчеркнули, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках по каналам взаимодействия.

В конце мая российские корабли нанесли удар по позициям террористов в районе Пальмиры. Там находилась тяжелая техника боевиков, переброшенная из Ракки.