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Российский флот атаковал объекты ИГ
Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России выпустили шесть крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В операции приняли участие два российских корабля - «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» - и подлодка «Краснодар».
В военном ведомстве уточнили, что подлодка выполнила пуски ракет из подводного положения. В результате ударов были уничтожены пункты управления и крупные склады оружия боевиков в провинции Хама, где после попадания ракеты сдетонировал арсенал.
В Минобороны подчеркнули, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках по каналам взаимодействия.
В конце мая российские корабли нанесли удар по позициям террористов в районе Пальмиры. Там находилась тяжелая техника боевиков, переброшенная из Ракки.
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