В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев раскрыл детали «формулы Макрона», направленной на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Елисеева, президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) согласовать конкретные практические шаги по выполнению минских соглашений.

Елисеев отметил, что еще до саммита «Большой двадцатки» (7-8 июля) должна состояться телефонная конференция лидеров этих четырех стран при участии руководителей СММ ОБСЕ. Разговор глав государств должен быть предметным, хорошо подготовленным и направленным на решение проблем в сфере безопасности.

Глава администрации Петра Порошенко подчеркнул, что в ходе этой конференции будет обсуждаться способ добиться полного соблюдения перемирия, проблема беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к территориям ЛНР и ДНР, безопасность международных наблюдателей, отведение тяжелой техники и другие вопросы.

О «формуле Макрона» Порошенко заявил после переговоров с главой Франции в Париже. Президенты договорились подготовить новые предложения по урегулированию украинского кризиса.

Участники «нормандского формата» еще в октябре прошлого года решили разработать «дорожную карту» выполнения минских соглашений. Однако СМИ писали, что прогресса в ее разработке не было.