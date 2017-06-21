Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

Самолет главы российского военного ведомства следовал в западный регион России с эскортом, в который входили истребители морской авиации Су-27. Один из них, при попытке натовского истребителя приблизиться к российскому самолету, продемонстрировал свое вооружение.

После этого воздушное судно Североатлантического альянса отступило.

Ранее сообщалось, что министр обороны проведет в Калининграде выездное заседание коллегии военного ведомства. На мероприятии планируется обсудить вопросы безопасности на западном направлении.