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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу
Самолет НАТО F-16 попытался приблизиться к воздушному судну, на борту которого находился глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, летевший в Калининград. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет главы российского военного ведомства следовал в западный регион России с эскортом, в который входили истребители морской авиации Су-27. Один из них, при попытке натовского истребителя приблизиться к российскому самолету, продемонстрировал свое вооружение.
После этого воздушное судно Североатлантического альянса отступило.
Ранее сообщалось, что министр обороны проведет в Калининграде выездное заседание коллегии военного ведомства. На мероприятии планируется обсудить вопросы безопасности на западном направлении.
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