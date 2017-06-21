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СМИ узнали о других скандалах с экспертом по делу «пьяного» мальчика
Судмедэксперт Михаил Клейменов, который подписал результаты экспертизы, обнаружившей в крови шестилетнего ребенка алкоголь, был замешан и в других скандалах. Об этом сообщает Life.
Как утверждает издание, однажды он выдал заключение о том, что пострадавшая в стычке с полицейскими местная учительница получила травмы еще до инцидента, что спасло правоохранителей от проблем. Конфликт женщины с полицейскими произошел, когда она пыталась защитить нанятых строителей из Молдавии в отделении полиции. Теперь она пытается доказать свою невиновность и привлечь к ответственности не только полицейских, но и Клейменова. Она писала жалобы в прокуратуру, МВД, Минздрав и Росздравнадзор, но пока ни одна инстанция не оспорила решение эксперта.
В другой раз, по данным Life, экспертиза Клейменова показала, что задержанный полицией сын сотрудника ФСБ умер от падения с высоты собственного роста, а не из-за избиения. Дело по факту гибели молодого человека не возбуждено до сих пор.
Двадцать третьего апреля в городе Балашиха автомобиль сбил ребенка в одном из дворов. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Ребенок погиб. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца.
Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем машины, было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке. В МВД пообещали провести повторную экспертизу.
Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сам Клейменов заявил, что исследование проводил не он. По словам специалиста, он произвел забор биоматериала, затем отправил пробирки в столичную клинику, и уже оттуда ему прислали результаты. СМИ сообщали, что он подписал их «не глядя».
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