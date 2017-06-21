Трамп «не так» назвал Украину

«Это большая честь – встретиться с Порошенко , президентом Украины (the Ukraine), в дела которой мы сильно вовлечены», - заявил Трамп.

Своё заявление президент США сделал во время встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Артикль «the» использовался раньше в названии Украины до обретения страной независимости. По версии журналистов, украинские власти настаивают на отказе от артикля в связи с тем, что «the» может напоминать об этимологии названия государства – «окраина». Во время речи Трампа украинская делегация никак не отреагировала на слова главы государства.