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Сирийская армия уничтожила захваченный ИГ броневик «Выстрел»
Сирийская армия уничтожила захваченный боевиками российский бронетранспортёр «Выстрел». Фото и видео сожжённого бронеавтомобиля опубликовал военный специалист Руфус Макдональд в своём аккаунте в Twitter.
БМП-97 «Выстрел» был захвачен террористами запрещённой в России группировки «Исламское государство» в декабре 2016 года во время второго захвата Пальмиры. Уничтоженную боевую машину обнаружили в районе Аль-Талила к востоку от Пальмиры.
SAA vid from al-Talila shows a burnt-out BPM-97. It's conceivable that this was operated by IS as one was captured from Palmyra in Dec '16. pic.twitter.com/DhSMYwiAAz— Rufus McDonald (@ruffthecrimedog) 20 июня 2017 г.
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