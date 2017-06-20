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Сирийская армия уничтожила захваченный ИГ броневик «Выстрел»

Сирийская армия уничтожила захваченный боевиками российский бронетранспортёр «Выстрел». Фото и видео сожжённого бронеавтомобиля опубликовал военный специалист Руфус Макдональд в своём аккаунте в Twitter.
БМП-97 «Выстрел» был захвачен террористами запрещённой в России группировки «Исламское государство» в декабре 2016 года во время второго захвата Пальмиры. Уничтоженную боевую машину обнаружили в районе Аль-Талила к востоку от Пальмиры.
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Видео Оружие Сирия
Исламское государство
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