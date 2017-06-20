На прошлой неделе в России резко подорожала гречка. Цена за одну тонну крупы подскочила на 1355 рублей и составила 29 585 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

На предыдущей неделе цена выросла на 530 рублей. Отмечается, что дорожать крупа начала уже в конце мая.

По словам заместителя генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирины Глазуновой, в России цены на гречку периодически ведут себя нелогично относительно рынка. Специалист предположила, что из-за предыдущего падения цен, переработчики, возможно, и подняли цены так резко.

По словам Глазуновой, уже в ближайшем будущем цены могут «развернуть». Такие выводы можно сделать, исходя из итогов весеннего сева, поскольку площадь под гречиху значительно увеличилась.

По данным Минсельхоза за 15 июня, в России гречиха была посеяна на 1,4 млн га. В прошлом году было засеяно 996,9 тыс. га.