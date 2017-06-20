Минтруд подготовил проект о переносе выходных в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект о переносе выходных дней в 2018 году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, Минтруд предлагае увеличить количество выходных в мае и марте 2018 года за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы.

"Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно", — уточняется в документе.

Предлагается также перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

В проекте поясняется, что перенос дней отдыха предлагается в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне соответствующих праздничных дней, а также для "рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан Российской Федерации по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды".

Таким образом, планируется, что в следующем году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая и 9 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября.