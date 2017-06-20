Человечеству предрекли смертельную жару

Ученые из США и Великобритании заявили, что в конце XXI века Землю ожидает невероятная жара, которая может привести к гибели части населения планеты. Об этом сообщает The Independent.

Проанализировав более 1,9 тысячи исследований, ученые пришли к заключению, что такой пессимистичный вариант возможен в том случае, если выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся. При этом из-за стремительного изменения климата человечество не успеет приспособиться к новым условиям.

Специалисты отмечают, что в результате жаркой и влажной погоды с 1980 года погибли тысячи человек. В 1995 году в Чикаго погибли 740 человек, в 2003 году в Париже — 4,9 тыс., в 2010 году в Москве - более 10,8 тыс. человек.

Они отмечают, что тяжелее всего придется в тропических районах Земли.