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Бывших солисток «ВИА ГРЫ» пригрозили взорвать
В Москве неизвестный позвонил в полицию с угрозой совершить нападение на украинских певиц Светлану Лободу и Анну Седокову. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Звонок от телефонного террориста поступил правоохранителям 19 июня. Он заявил, что певицы могу быть «заминированы». Личность звонившего неизвестна.
По данным РЕН ТВ, он сообщил, что артистки находятся в доме номер четыре по улице Бутырский Вал.
Пока полицейским удалось выяснить, что незнакомец звонил с таксофона на Бутырском Валу. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения.
Анна Седокова вошла в состав «ВИА ГРЫ» в 2002 году, а покинула группу в 2004-м. Сейчас она занимается сольной карьерой.
Светлана Лобода выступала в составе «ВИА ГРЫ» в 2004 году. В 2009 году она представляла Украину на «Евровидении» и заняла 12-е место. В последнее время на родине она подвергается нападкам радикалов, которые пытаются срывать ее украинские концерты из-за выступлений в России.
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