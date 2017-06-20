Бывших солисток «ВИА ГРЫ» пригрозили взорвать

Звонок от телефонного террориста поступил правоохранителям 19 июня. Он заявил, что певицы могу быть «заминированы». Личность звонившего неизвестна.

По данным РЕН ТВ , он сообщил, что артистки находятся в доме номер четыре по улице Бутырский Вал.

Пока полицейским удалось выяснить, что незнакомец звонил с таксофона на Бутырском Валу. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения.

Анна Седокова вошла в состав «ВИА ГРЫ» в 2002 году, а покинула группу в 2004-м. Сейчас она занимается сольной карьерой.