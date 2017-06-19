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Коалиция США решила передислоцировать самолеты в Сирии
Международная коалиция в Сирии передислоцирует свои самолёты. Такое решение было принято после того, как истребитель ВВС США сбил сирийский военный самолёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя коалиции. Куда именно коалиция передислоцирует самолеты, не раскрывается.
«В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии, чтобы продолжать бороться с ИГ (запрещённая в России организация - прим. Рамблер), обеспечивая безопасность наших экипажей», — заявил собеседник агентства.
18 июня истребитель ВВС США F-18A сбил Су-22 ВВС Сирии. В момент инцидента самолёт арабской республики выполнял боевую задачу. Лётчик полковник Али Фахед успел катапультироваться, однако приземлился на территории, подконтрольной боевикам запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Пилота обнаружили и спасли военнослужащие сирийской армии. В министерстве обороны России заявили, что после этого инцидента российские пилоты в небе над Сирией все летающие объекты будут воспринимать как цели, в том числе и самолёты и беспилотники международной коалиции во главе с США. Помимо этого, Москва разрывает любые контакты с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полётов авиации в ходе операций в арабской республике.
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