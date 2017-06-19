Абхазия спешно снижает цены на отели

В Абхазии отели в среднем понизили цены на проживание на 15-20%. Данные меры связаны с тем, что поток российских туристов в республику снизился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Мультитур» Дмитрия Шарова.

«На сегодняшний момент все объекты Абхазии снижают цены, предлагают акции с наиболее выгодными ценами и условиями проживания, чем в начале весны и даже в сравнении с прошлым (кое-где и с позапрошлым 2015 годом). В Абхазии на данный момент в среднем ценник 2017 года ниже 2016 года на 15-20%», — заявил Шаров.

Турами в Абхазию интересуются около 0,95% российских туристов. По популярности направлений среди россиян республика находится на 14 месте. В прошлом году страна по этому показателю занимала 11 строчку, свой отдых в Абхазии планировали провести 2,06% россиян. По мнению экспертов, к падению спроса привело развитие внутреннего туризма в России и открытие для российских туристов Турции. Кроме того, в Абхазии в этом году относительно низкая температура воздуха. В середине июня воздух прогревается днём до 20-25 градусов, температура воды – не выше 20 градусов. Специалисты предполагают, что понижение цен на проживание в отелях позволит Абхазии привлечь новых туристов из России в этом летнем сезоне.