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Деловая газета «Взгляд»

Могерини заявила о вероятном продлении санкций против России

Экономические санкции Европейского союза в отношении России, вероятно, будут продлены, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. В Кремле заявили, что традиционно негативно относятся к продлению санкций против Крыма, они наносят вред не только России, но и странам Запада.
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