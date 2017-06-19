Могерини заявила о вероятном продлении санкций против России

Экономические санкции Европейского союза в отношении России, вероятно, будут продлены, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. В Кремле заявили, что традиционно негативно относятся к продлению санкций против Крыма, они наносят вред не только России, но и странам Запада.