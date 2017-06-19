Над Новосибирском появилась гигантская облачная башня

Над Новосибирском в небе образовалось огромное "вертикальное" кучево-дождевое облако. Видео редкого природного явления опубликована на YouTube-канале НГС.Новости.

Как отмечает местное СМИ, запись прислала в редакцию жительница города. На кадрах видно, как облако повисло над зданием научно-технической библиотеки.

Привет родной Новосиб))) Публикация от ☯Влад Шитенок (@wlad_goshoria) Июн 19 2017 в 12:30 PDT

"Я сняла видео около 14:30, до дождя. На улице было очень душно, находиться было почти невозможно", — отметила очевидец.

Кроме того, облако запечатлел пассажир одного из самолетов, летевших в Новосибирск. В комментарии к фото интернет-пользователи отметили, что природное явление напоминает ядерный гриб.