Пользователи сети потребовали уволить Владимира Соловьева

В интернете появилась петиция требованием уволить телеведущего Владимира Cоловьева , который в эфире одной из радиостанций заявил, что участники акции протеста 12 июня на Тверской улице представляют собой «2 процента вечного дерьма». Петиция опубликована на сайте Change.org.

"Владимир Рудольфович Соловьев должен понести ответственность за публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, выражающих свою гражданскую позицию", - говорится в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что участники акции протеста являются гражданами РФ, поэтому их права должны защищаться Конституцией, независимо от их политической позиции. "Однако, Владимир Соловьев, по всей видимости не считает, за людей тех, чья точка зрения не совпадает с его личной", - пишут авторы петиции.

"Требуем привлечь к ответственности и уволить Владимира Рудольфовича Соловьева с занимаемой должности теле- и радиоведущего", - говорится в тексте обращения.