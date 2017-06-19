Он кричал, что убьет всех: очевидец об атаке в Лондоне

Очевидец случившейся этой ночью атаки на толпу людей в Лондоне рассказал, что все происходило на его глазах. По словам местного жителя, водитель фургона кричал, что убьет всех мусульман и намеренно ехал в толпу. «Он был один, он направлялся в сторону мечети, но, видимо, увидел толпу, которая как раз из нее вышла и направил свою машину туда. Это был автомобиль, взятый напрокат, он это сделал намеренно. Он вообще кричал: я убью всех мусульман, убью вас всех!», - рассказал очевидец. «Мы сидели с друзьями в кафе в двух минутах от мечети, вдруг кто-то забежал, сказал, что какой-то фургон передавил людей у мечети. Мы все вскочили и побежали в сторону храма. Мы увидели очень много полицейских и карет скорой помощи, которые увозили людей», - рассказал другой очевидец.

Ранее сообщалось, что в Лондоне толпу верующих возле мечети Финсбери-Парк в Лондоне на большой скорости протаранил фургон. Это случилось после ночной молитвы, примерно в половине третьего по московскому времени. Пострадали как минимум десять человек. По неподтвержденной пока информации, есть погибшие. Водителя микроавтобуса задержали очевидцы происшествия, и едва не устроили над ним самосуд. Прибывшему наряду полиции пришлось буквально отбивать мужчину у разъяренной толпы. Водителя фургона увезли в отделение. В городе усилены меры безопасности. Небо патрулируют вертолеты, внутренние войска приведены в повышенную готовность. Сейчас место происшествия оцеплено, работают саперы.