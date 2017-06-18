Дрифт американского авианосца попал на видео

Самый большой в мире атомный авианосец показал эффектный морской дрифт. Ролик выложили в Youtube , видео стремительно набирает просмотры.

Американский авианосец «Абрахам Линкольн» выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после комплексного капитального ремонта, ему предстоят ходовые испытания в течение нескольких дней.

Авианосец был спущен на воду в 1988 году. Четыре года назад его отправили на верфи Вирджинии для ремонта.

Корабль относится к классу «Нимиц». Водоизмещение авианосцов этого класса – до 106 тысяч тонн, это самые большие военные корабли в мире. Всего у США 10 таких авианосцев, их строили, начиная с 60-х годов по наше время. Данные суда применялись во время военных конфликтов в Югославии и Ираке.