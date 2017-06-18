Американские СМИ сообщили о поступлении на вооружение российской армии модернизированных самоходных артиллерийских установок.

"У российской армии скоро появятся новые "большие пушки"" - под таким заголовком вышел материал в аналитическом издании The National Interest . Речь идет о модернизированной версии самоходной артиллерийской установки "Мста-С", которую уже начали получать вооруженные силы РФ.

В частности, сообщается о десятках САУ, вошедших в подразделения Первой танковой армии в Московской области. Они будут использованы во время учений уже этим летом. Как говорят эксперты издания, в войска поступает усовершенствованная версия "Мста-С", снабженная новой системой управления огнем, и с другими улучшенными характеристиками.

The National Interest отмечает, что оригинальная "Мста-С" была разработана на основе 152-миллиметровой гаубицы и имеет скорострельность около восьми выстрелов в минуту. Модернизированная же ее версия, по всей вероятности, отличается большей скорострельностью, поскольку оснащена новым орудием и заряжающим механизмом.

Причем, как подчеркивает издание, это только начало масштабного перевооружения. В дальнейшем в российские войска поступит еще более совершенная 152-миллиметровая САУ 2С35 "Коалиция-СВ" со скорострельностью 15-20 выстрелов в минуту.

"Коалиция-СВ" может поступить в войска в небольших количествах к концу года, а массовое ее использование возможно в следующем десятилетии. И до тех пор, пока не появится достаточное количество этих артиллерийских установок, будут использоваться модернизированные "Мста-С". Причем и это орудие The National Interest называет мощным и современным.

Издание отмечает, что принятие на вооружение новых САУ "Мста-С" и "Коалиция-СВ" значительно укрепит российскую артиллерию, в то время как американская армия будет эксплуатировать обновленные версии M109 Paladin 1960-х годов.