На Украине придумали, как уничтожить Черноморский флот

Замглавы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что украинская армия сможет уничтожить Черноморский флот РФ с помощью списанных турецких подводных лодок. Видеозапись выступления Лупакова на своем YouTube-канале опубликовал Polit Navigator.

По словам Лупакова, Турция могла бы передать Украине старые подлодки проекта 208. Речь идет о 24 субмаринах. «Еще в 2005 году я выходил в море на турецкой подводной лодке, которую американцы передали туркам еще в 1945 году. Через 60 лет подводные лодки еще были в отличном состоянии. И когда я сейчас пришел на турецкую подводную лодку – она в отличном состоянии. А они ее списывают», - рассказал он.

Замглавы Союза офицеров Украины подчеркнул, что, если бы у Киева было пять подводных лодок, «сегодня бы не было никакой угрозы с моря». «Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки. <…> За неделю это Черное море можно вдоль и поперек пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море», - сказал он.

Лупаков призвал «поставить вопрос перед властью» и обратиться к Турции с просьбой передать Украине подлодки, «которые они режут на металлолом».

Ранее Лупаков заявлял, что Киев должен заняться производством собственных подлодок, чтобы победить Черноморский флот. По его мнению, нескольких субмарин было бы достаточно для уничтожения «в труху этого старья, этого Черноморского флота, на выходе с базы».

Сейчас в состав Военно-морских сил Украины входят 11 кораблей. В частности, на вооружении украинского флота стоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки» и тральщик «Геническ». В прошлом году сообщалось, что ВМС страны получили два новых бронированных катера.