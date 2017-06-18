Памела Андерсон призвала Макрона дать убежище «сексуальному» Ассанжу

Письмо под названием «Почему моё сердце вместе с Джулианом» было опубликовано на сайте её фонда.

«Размышления о Джулиане заставляют меня задаться вопросом, какое самое сексуальное качество в человеке? Разумеется, самые сексуальные качества в человеке — это храбрость и мужество», — написала она в письме.

По её мнению, поступки Ассанжа, его борьба за права угнетённых, противостояние США делают его очень важным человеком и крайне сексуальным. Также она считает, что его действия заслуживают того, чтобы Франция предоставила ему убежище, а Великобритания гарантировала бы главному редактору WikiLeaks безопасность, когда он покинет посольство Эквадора в Лондоне.

«Я обращаюсь к Эммануэлю Макрону и его жене Бриджит Тронье. Будучи резидентом Франции, которая является моим вторым домом, я хотела бы встретиться с вами и обсудить ситуацию Джулиана... Франция могла бы продемонстрировать свою силу, и вы тоже могли бы, если бы вы предоставили Джулиану убежище», — написала она.

Корбину же она напомнила, что он, как и Ассанж, стал жертвой травли британских СМИ, поэтому должен понимать его и обязательно помочь с безопасным коридором выхода из посольства.

Во время выборов президента Франции Андерсон уже обращалась с просьбой к кандидатам, чтобы они предоставили убежище Ассанжу. Она также неоднократно критиковала Западные страны за травлю главного редактора WikiLeaks и даже написала об этом стихи.