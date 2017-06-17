ВС РФ предотвратили прорыв рубежей сирийских войск боевиками в Дейр-эз-Зоре

"В начале июня сего года группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием беспилотных летательных аппаратов была вскрыта подготовка формирований террористической организации ИГИЛ к прорыву оборонительных рубежей блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск", — говорится в сообщении МО.

По данным министерства, в результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня этого года, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГ, были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри.

Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.

* Террористическая организация, Запрещенная в России.