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ВС РФ предотвратили прорыв рубежей сирийских войск боевиками в Дейр-эз-Зоре
Минобороны России сообщило о предотвращении прорыва рубежей блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона сирийских войск боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*).
"В начале июня сего года группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием беспилотных летательных аппаратов была вскрыта подготовка формирований террористической организации ИГИЛ к прорыву оборонительных рубежей блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск", — говорится в сообщении МО.
По данным министерства, в результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня этого года, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГ, были ликвидированы полевые командиры группировки Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри.
Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.
* Террористическая организация, Запрещенная в России.
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