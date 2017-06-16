Названа средняя стоимость выпускного вечера в Москве

Затраты родителей столичных школьников на организацию выпускного вечера составляют около 30 тысяч рублей. Такие подсчеты сделали в агентстве по организации праздников Event Agency Republic Free, передает агентство «Москва»

Там пояснили, что тенденция последних лет — объединение классов для празднования выпускного вечера, как правило, это 50-60 человек. Расходы на банкетное меню начинаются от 3 тысяч рублей на человека, оформление зала воздушными шарами — от 25 тысяч рублей. Средний гонорар ведущего за проведение выпускного вечера — от 40 тысяч рублей. Развлекательная программа с диджеями и танцорами обойдется примерно в 35 тысяч рублей.

При этом в event-агентстве отметили, что несмотря на все эти суммы, основные затраты ожидают родителей при покупке выпускного платья или костюма. По словам менеджера, большинство одинадцатиклассников предпочитают покупать наряды в дорогостоящих бутиках. Там стоимость нарядов начинается от 15 тысяч рублей.