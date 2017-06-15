Обратившуюся к Путину мать-одиночку обвинили в корысти

«Эта женщина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым мы предоставляли жилье на территории района. Она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала. Предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины», - заявил Антошкин.

Антошкин добавил, что из пяти семей, получивших в посёлке Ясная квартиры, жить остались две. В настоящее время женщина проживает в селе Аренда. По словам Калининой, в 2015 году её жильё в селе Шевея сгорело. Новый дом, предоставленный властями региона, оказался непригоден для жизни, в связи с чем дочь женщины не смогла поступить в школу без прописки.