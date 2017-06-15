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Обратившуюся к Путину мать-одиночку обвинили в корысти
Пожаловавшаяся Владимиру Путину на отсутствие жилья жительница Оловяннинского района Забайкальского края Наталья Калинина была в числе первых, кто получил квартиру. С таким заявлением выступил руководитель региона Андрей Антошкин. Его слова передает ТАСС.
«Эта женщина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым мы предоставляли жилье на территории района. Она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала. Предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины», - заявил Антошкин.
Антошкин добавил, что из пяти семей, получивших в посёлке Ясная квартиры, жить остались две. В настоящее время женщина проживает в селе Аренда. По словам Калининой, в 2015 году её жильё в селе Шевея сгорело. Новый дом, предоставленный властями региона, оказался непригоден для жизни, в связи с чем дочь женщины не смогла поступить в школу без прописки.
Калинина обратилась к российскому президенту 15 июня во время прямой линии. Путин обещал решить вопрос. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что встретится с женщиной в ближайшее время. В 2015 году регион пострадал от сильных лесных пожаров, перекинувшихся на жилые дома. Сильнее всего пострадали от стихии Иркутская область, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальский край.
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