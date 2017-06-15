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Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Эксперты заключили, что в крови 6-летнего мальчика, которого сбил автомобиль в городе Железнодорожном, содержится 2,7 промилле алкоголя. Отмечается, что это соответствует одной выпитой бутылке водки. Об этом сообщает Life. Ранее 31-летняя Ольга Алисова на "Хёндэ-Солярис" сбила Алексея Шимко во дворе жилого дома. Женщина утверждала, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Позже эксперты подтвердили ее заявление. На основе их результатов, следствие пришло к выводу, что мальчик сам упал под машину, так как был сильно пьян.
Однако родители Алексея в заключение экспертов не верят.
«В заключении написано, что в крови моего ребёнка — 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колёса машины. Это беспредел», — рассказал отец погибшего Роман Шимко.
На данный момент родители Алексея уже обратились с жалобами в руководство Следственного комитета РФ, МВД РФ и Генеральной прокуратуры.
Сейчас Шимко предлагают провести эксгумацию для того, чтобы опровергнуть результаты экспертов.
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