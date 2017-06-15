Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным

Эксперты заключили, что в крови 6-летнего мальчика, которого сбил автомобиль в городе Железнодорожном, содержится 2,7 промилле алкоголя. Отмечается, что это соответствует одной выпитой бутылке водки. Об этом сообщает Life . Ранее 31-летняя Ольга Алисова на "Хёндэ-Солярис" сбила Алексея Шимко во дворе жилого дома. Женщина утверждала, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже эксперты подтвердили ее заявление. На основе их результатов, следствие пришло к выводу, что мальчик сам упал под машину, так как был сильно пьян.

Однако родители Алексея в заключение экспертов не верят.

«В заключении написано, что в крови моего ребёнка — 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колёса машины. Это беспредел», — рассказал отец погибшего Роман Шимко.

Сейчас Шимко предлагают провести эксгумацию для того, чтобы опровергнуть результаты экспертов.