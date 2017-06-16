СМИ назвали причину взрыва у детского сада в Китае

Причиной гибели восьми человек у детского сада в провинции Цзянсу на востоке Китая стал взрыв газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным интернет-портала Sina, взрыв прогремел в 16:50 в закусочной, расположенной недалеко от дошкольного учреждения. В это время на улице было много людей - родители забирали своих чад из детского садика.

В результате инцидента восемь человек погибли, еще 65 пострадали, из них семь находятся в тяжелом состоянии.