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СМИ назвали причину взрыва у детского сада в Китае
Причиной гибели восьми человек у детского сада в провинции Цзянсу на востоке Китая стал взрыв газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным интернет-портала Sina, взрыв прогремел в 16:50 в закусочной, расположенной недалеко от дошкольного учреждения. В это время на улице было много людей - родители забирали своих чад из детского садика.
В результате инцидента восемь человек погибли, еще 65 пострадали, из них семь находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. Расследованием руководит лично министр общественный безопасности Китая Го Шэнкунь. На место ЧП выехала рабочая группа во главе с заместителем министра Хуан Мином. "После проведения первоначальной проверки установлен подозреваемый, речь идет об уголовном преступлении", - передает агентство Синьхуа.
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