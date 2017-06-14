РТС: в России растет рынок нелегальных туруслуг

"Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ) нашла в Алтайском крае не менее 40 нелегалов - это группы в соцсетях, турклубы, индивидуальные "организаторы туров", которые фактически занимаются тем же, что и туроператоры, но не оформляют ни юрлиц, ни ИП, в реестре не состоят, налогов не платят", - сказала она.

Тюрина отметила, что АРАТ уже готовит обращение в местное управление Федеральной антимонопольной службы . Как отмечают в РСТ, Ассоциация туристских организаций Республики Алтай уже работает с местным управлением ФАС по решению такой же проблемы и добилась некоторых результатов.

"Туроператоры отмечают, что нелегалы в регионе составляют серьезную конкуренцию бизнесу, работающему в правовом поле. Поскольку налогов они не платят, могут позволить себе держать цены ниже, чем у легальных компаний. При этом турбизнесу периодически приходится решать проблемы, возникшие у туристов по вине нелегалов", - сказала Тюрина.

Кроме того, представитель РТС добавила, что в интернете можно найти множество жалоб на размещение, питание, отношение к участникам и вообще на содержание туров, организованных "нелегалами", в том числе и на выездном рынке.

Она подчеркнула, что нелегальные организаторы туров спекулируют на кризисе доверия к туротрасли, объясняя, что в турфирмах все дороже. При этом сами они зачастую берут на себя только ту часть поездки, которая начинается с прилета в аэропорт назначения. Билеты и визы остаются заботой самих туристов.