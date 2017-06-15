Путин: я не забуду обмана

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что не забудет, если кто-то попытается его обмануть.

"Меня тоже пытаются обмануть. Я в таких случаях никогда не действую суетливо. Я посмотрю каике мотивы, почему человек хотел, чего хотел, к чему стремился. Но я этого не забуду", - сказал он.

Он также отметил, что каждого из присутствующих в студии на "прямой линии" пытались обмануть.