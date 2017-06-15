«Прощай, немытая Россия»: Путин похвалил Порошенко

Путина спросили, не хочет ли он ответить президенту Украины, который в честь введения безвизового режима с Европой прочитал стихотворение «Прощай, немытая Россия». Путин прочел первые строчки произведения и напомнил о второй его части - «про всевидящих и всеслышащих пашей». «Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей». Лермонтов ехал на Кавказ, он был патриотом, он никуда не уезжал на самом деле. Может, и Порошенко что-то такое имел в виду?» - сказал глава государства.

Также российский лидер процитировал строки из Тараса Шевченко о «доборовшейся до самого краю Украине», которую «хуже ляхов свои дети распинают».

По мнению Путина, если кто-то хочет быть европейцем, сначала «пусть закроет счета в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа».

В четверг, 15 июня, Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной «прямой линии». Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы. Вопросы президенту задают по телефону, в соцсетях, через специальный сайт прямой линии, а также по видеосвязи.

В этом году прямая линия проходит в пятнадцатый раз. Больше всего вопросов – более трех миллионов - президент получил в 2015 году. Тогда прямая линия продлилась 3 часа 57 минут. В этом году россияне направили президенту полтора миллиона вопросов.