Володин нашел единственного кандидата в президенты

«По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один — Путин Владимир Владимирович. Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин», - сказал Володин.

Он отметил, что это понимают и противники, «которые не отказались от целей расчленить Россию».

Володин также рассказал, что не исключает провокаций перед будущими президентскими выборами в 2018 году. По его словам, противники попытаются помешать россиянам «в их стремлении поддержать Путина».

Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. Путин имеет право баллотироваться, но пока он не объявил о соответствующем намерении.