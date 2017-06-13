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Володин нашел единственного кандидата в президенты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у граждан России, которым небезразлична судьба страны, может быть только один кандидат в президенты – Владимир Путин. Об этом он рассказал в своем интервью Life.
«По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один — Путин Владимир Владимирович. Исходя из анализа развития страны начиная с 2000 года только один человек может справиться с этой задачей — Путин», - сказал Володин.
Он отметил, что это понимают и противники, «которые не отказались от целей расчленить Россию».
Володин также рассказал, что не исключает провокаций перед будущими президентскими выборами в 2018 году. По его словам, противники попытаются помешать россиянам «в их стремлении поддержать Путина».
Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. Путин имеет право баллотироваться, но пока он не объявил о соответствующем намерении.
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